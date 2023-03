Ilary Blasi lancia una frecciatina a Noemi Bocchi? Un dettaglio non è sfuggito ai fan

Molti hanno visto nel gesto social della conduttrice una frecciatina per la nuova compagna di Francesco Totti

Ilary Blasi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornato ad occupare le pagine dei principali pagine di gossip. Il motivo? Pare che l’ex moglie di Francesco Totti si sia resa protagonista di un gesto social considerato da molti come una frecciatina rivolta a Noemi Bocchi.

Ilary Blasi contro Noemi Bocchi. In queste ultime ore sta circolando la notizia secondo cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi abbia lanciato una frecciatina social alla nuova compagna del suo ex marito, Noemi Bocchi. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Tutti coloro che seguono Ilary Blasi e Noemi Bocchi sui social non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che non è di certo passato inosservato. Entrambe, infatti, hanno condiviso sulle loro pagine social, quasi nello stesso momento, dei contenuti molto chiacchierati.

Noemi Bocchi ha infatti condiviso una storia sulla sua pagina Instagram che ritrae dei marshmallow. Quasi nello stesso momento sulla pagina social dell’ex moglie di Francesco Totti è apparso uno scatto che immortala la conduttrice preparare dei marshmallow insieme alla sua figlia più piccola, Isabel. Queste le parole che Ilary Blasi ha accompagnato alla storia:

Merende genuine.

Molti suoi followers hanno visto nel gesto condiviso da Ilary sulla sua pagina Instagram e vera e propria frecciatina rivolta a Noemi Bocchi. Se da un lato però gli utenti del web hanno espresso questo pensiero, dall’altro sono stati molti coloro che hanno dichiarato che si è trattato di una semplice coincidenza.

Inutile dire che le dirette interessate sono rimaste in silenzio e non hanno dato importanza a questo gossip che sta circolando sul loro conto in queste ultime ore. Ilary Blasi, dopo la separazione da Francesco Totti, ha ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.