Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: ecco a quanto ammonta il patrimonio della coppia

Il calciatore e la showgirl hanno deciso di separarsi in modo consensuale: ieri sera è arrivato l'annuncio ufficiale

Ormai è ufficiale: è finita la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo le numerosi voci in circolazione riguardo la fine del loro matrimonio, ieri sera la coppia, tramite un comunicato stampa, ha annunciato la fine del loro amore. Inutile dire che la notizia ha lasciato tutti senza parole.

Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato.

Sono queste le prime parole di Ilary Blasi utilizzare per comunicare l’annuncio ufficiale della fine del matrimonio con Francesco Totti. Dopo venti anni di amore incondizionato, coronato dalla nascita di tre meravigliosi figli, il calciatore e la conduttrice hanno deciso di dirsi addio per sempre.

Inutile dire che la notizia ha lasciato tutti nello sconforto più totale. Da tempo ormai circolavano voci su una presunta crisi tra Francesco Totti e Ilaru Blasi, voci a cui è stata data conferma ieri sera con il comunicato stampa divulgato dalla coppia.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati: a quanto ammonta il loro patrimonio

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta interessando il Paese intero ed ha posto l’attenzione di molti anche sul patrimonio famigliare. Per quanto riguarda i guadagni di Francesco Totti sappiamo che il calciatore, durante i suoi anni di permanenza nella Roma, ha guadagnato 84,25 milioni di euro netti.

A queste cifre si aggiungono poi i guadagni ottenuti dagli investimenti del calciatore. Forse non tutti sanno che Francesco Totti ha fondato sette società. Di queste la maggior parte operano soprattutto nel settore immobiliare. Oltre a ciò c’è da dire che Totti si sta dedicando anche alla CT10 Management, una società di consulenza sportiva attraverso cui il calciatore scopre i nuovi talenti del calcio.

Meno informazioni, invece, si hanno riguardo il patrimonio di Ilary Blasi. Nonostante ciò, si vocifera che la showgirl abbia ottenuto un guadagno di 650 mila euro a stagione per la conduzione del Grande Fratello Vip. Non si hanno invece informazioni riguardo il guadagno ricavato dalla conduzione dell’Isola dei Famosi, anche se voci di corridoio riferiscono che Ilary Blasi abbia guadagnato circa 50 mila euro per puntata.