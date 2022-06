Alfonso Signorini a Capri con Soleil Sorge: quali sono le novità per la prossima edizione del GFVip?

Alfonso Signorini e Solei Sorge si stanno godendo qualche giorno di vacanza a Capri. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che i due stiano pianificando qualcosa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Alfonso Signorini e Soleil Sorge sono due dei volti più amati e discussi del Grande Fratello Vip. Di recente i due si sono mostrati insieme nell’isola di Capri pubblicando un video sui social. È stato il direttore di “Chi” che nella breve clip diffusa ha scritto:

Si tratta di parole le quali fanno pensare che i due stiano progettando qualcosa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma di che cosa si tratta nel dettaglio?

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Soleil Sorge potrebbe essere la nuova opinionista del reality show accanto a Sonia Bruganelli. Invece, altri rumors rivelano che l’ex gieffina potrebbe tornare in qualità di concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia. Oppure, secondo altri potrebbe diventare una nuova conduttrice del Grande Fratello Vip Party al posto di Gaia Zorzi e Giulia Salemi.

Attualmente ancora non è giunta nessuna conferma o smentita ne dal direttore di “Chi” ne dall’ex concorrente di Uomini e Donne. Infatti, Alfonso Signorini e Soleil Sorge hanno lasciato emergere solo alcuni indizi sui social senza dare ulteriori dettagli. Nel frattempo i due si stanno godendo una bella vacanza nell’isola di Capri. Entrambi hanno pubblicato alcune foto sui loro profilo Instagram che li ritraggono fare un giro in barca. Per sapere quali novità hanno in serbo per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, non ci resta che aspettare!