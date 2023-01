Francesco Totti, insorgono alcune segnalazioni sospette: “Appassionati del gioco d’azzardo”

Nel corso delle ultime ore il nome di Francesco Totti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entrano nulla le questioni sentimentali legate alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Il motivo, infatti, è ancora più serio: scopriamo insieme cosa sta succedendo.

La vicenda legata a Francesco Totti e a Ilary Blasi riguardo l’anticiriclaggio sta interessando non solo le pagine dei principali giornali di cronaca rosa ma anche i risk manager della Banca d’Italia. Stando infatti a quanto riporta La Verità, pare che questi stiano indagando su alcuni movimenti di denaro dell’ex calciatore.

Questo è quanto dichiarato dai risk manager della Banca d’Italia:

Il cliente ha riferito che trattasi di pagamenti che lo stesso effettua per le sue giornate trascorse al casinò di Monte Carlo essendo appassionato del gioco d’azzardo.

Francesco Totti, dunque, ha giustificato questi movimenti di denaro affermando che è un giocatore abituale e che ha quindi spesso necessità di soldi contanti.

Stando a quanto emerso, pare che l’ex capitano della Roma sia un accanito giocatore e scommettitore. Dettaglio che non è passato inosservato ai vari giornali, secondo cui questo sia uno dei tanti motivi per cui sia avvenuta la separazione da Ilary Blasi.

Al momento il diretto interessato non ha confermato né smentito il gossip in circolazione. Francesco Totti, dunque, ha preferito rimanere in silenzio riguardo questa vicenda che in questi ultimi giorni sta facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali non sono di gossip ma anche di inchiesta.

Francesco Totti appare ingrassato: sul web si scatena il body shaming

In occasione dell’arrivo del 2023 Francesco Totti ha voluto augurare buon anno a tutti i suoi fan pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. Nulla di strano se solo agli utenti del web non fosse passato in osservato un dettaglio che ha scatenato il body shaming.

L’ex capitano della Roma è apparso ingrassato. Infatti, in molti sostengono che l’uomo avrebbe messo qualche chilo in più in occasioni delle feste natalizie. Non solo. C’è anche chi attribuisce la colpa dell’aumento del suo peso corporeo a Noemi Bocchi. Queste sono le parole che si leggono in un commento scritto da un utente: