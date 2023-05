Francesco Totti vince una battaglia legale contro Ilary Blasi e la sua famiglia: di cosa si tratta

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi la faida continua. Nel corso delle ultime ore il giornale ‘Il Corriere della Sera’ ha reso pubblica una notizia riguardo l’ex calciatore e la conduttrice dell’Isola dei Famosi che sta facendo il giro del web. Stando a quanto rivelato dal noto quotidiano, pare che l’ex capitano della Roma abbia vinto una battaglia contro la famiglia della sua ex moglie.

Brutte notizie per Ilary Blasi e la sua famiglia. Il ‘Corriere della Sera’ ha rivelato infatti che Francesco Totti sia riuscito ad avere la meglio su una battaglia giudiziaria che da un po’ di tempo a questa parte porta avanti contro l’ex moglie e la sua famiglia.

Nel dettaglio, Francesco Totti è riuscito ad ottenere di nuovo il centro sportivo della Longarina. Questo è quanto rivelato dal ‘Corriere della Sera’ in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore:

E, continuando, il noto quotidiano ha poi aggiunto:

Quel giorno l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo per intimare alla società Asd Longarina, che fa capo in particolare a Silvia Blasi, la plenipotenziaria sorella di Ilary, di abbandonare la struttura con effetto immediato e di restituire il bene al legittimo proprietario.

E, concludendo, il ‘Corriere della Sera’ ha poi rivelato ulteriori dettagli riguardo la battaglia legale che Francesco Totti ha deciso di portare avanti contro la famiglia di Ilary Blasi:

Una piccola quota è intestata al cugino di Totti, Angelo Marrozzini, un tempo legatissimo all’ex 10 romanista, adesso invece molto vicino alla conduttrice Mediaset. Un’altra a Ivan Peruch, marito di Silvia e cognato di Ilary. Il giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma non ha ritenuto necessario aprire una vertenza per valutare se ci fossero o no le condizioni, ma ha direttamente emesso l’ordinanza, accogliendo la richiesta del Capitano. Non finisce qui. In un secondo momento si occuperà dei canoni di affitto mai versati dal conduttore moroso. La Asd Longarina potrebbe essere condannata al pagamento degli arretrati.