Francesco Totti e Noemi Bocchi, ecco la casa da sogno nel cuore di Roma

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio. L’ex capitano della Roma sembra aver definitivamente voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Il flirt tra il pupone e la Bocchi andava avanti già da alcuni mesi, ma da poco i due si sono trasferiti in una nuova casa in zona Roma Nord.

Totti e Noemi dopo le prime uscite in incognito ormai non si tirano più indietro ed hanno ufficializzato la loro relazione. Noemi alcuni giorni fa ha anche pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram dove è possibile notare particolari interessanti del loro super attico in zona Vigna Stelluti dove vivono insieme.

Fonte: Instagram

Dagli scatti è possibile notare l’ampio salone dell’attico con delle enormi vetrate e una vista mozzafiato. Al centro un lungo tavolo di legno dove i padroni di casa accogliono gli ospiti.

Nelle foto pubblicate compare anche Tyson, il bulldog regalato a Cristian Totti che era stato smarrito circa un mese fa.

E poi non poteva mancare il tocco natalizio con l’albero di natale a donare atmosfera all’enorme salone. Insomma le cose tra i due sembrano andare per il verso giusto.

Indiscrezioni parlano anche di progetti di matrimonio insieme prima o poi. Un progetto che potrà essere portato a termine soltanto dopo che Totti abbia ricevuto il divorzio dall’ormai ex moglie Ilary Blasi. Tra i due c’è in atto una battaglia legale per la divisione dell’enorme patrimonio immobiliare e societario che condividevano.

Anche Ilary a quanto pare ha voltato pagina tra le braccia di Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui ha trascorso una weekend romantico e di lusso in Svizzera. A fotografarli sono stat i fotografi del settimanale Chi che li ha scovati in un albergo di lusso di Zurigo dove i prezzi partono da circa 500 euro a notte per una camera standard.