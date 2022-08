Noemi Bocchi incinta di Totti? La foto al mare svela la verità nascosta

Noemi Bocchi incinta di Totti? Questa è la domanda che i tantissimi fan dell’ex campione nelle ultime settimane si stanno ponendo dopo le svariate indiscrezioni. La fine della storia d’amore tra Francesco e la Blasi sta infatti tenendo banco ormai da diversi mei alimentando lo svariato gossip.

Diverse sono le frequentazioni affibbiate a Ilary, l’ultima in ordine di tempo sarebbe con il personal trainer Cristiano Iovino, con il quale dicono ci siano dei messaggi compromettenti e che siano stati motivo di discordia perché a suo tempo scoperti da Francesco Totti.

Per quanto riguarda quest’ultimo invece l’unica donna con la quale è stato visto ormai da tempo e che pare sia la sua nuova compagna è Noemi Bocchi, 34enne romana, ex moglie del patron del Tivoli calcio Mario Caucci, dal quale si starebbe separando.

Anche sulla nuova coppia i rumors non si risparmiano, e recentemente la notizia di una gravidanza della Bocchi ha fatto scalpore su diversi siti di gossip, dandola quasi per certa. Cosa c’è di vero? La nuova compagna di Totti è davvero incinta?

Noemi Bocchi incinta di Totti? Ecco la verità nascosta

In queste ore a dare smentita è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che afferma: “Si è sparsa, persino, la voce che Noemi fosse incinta, un classico in questi casi. È bastato, come risulta a Chi, che la Bocchi entrasse alla clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba, poi rivelatasi una colossale bufala”.

Insomma, come al solito nulla è come sembrae i fatti spesso sono ben lontani dalla realtà. La nuova coppia a quanto pare non potrebbe nemmeno uscire ancora allo scoperto, sempre come afferma il settimanale: “Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto”.

“Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilary. Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso” ha terminato il settimanale.

Parole inaspettate che hanno così smentito la gravidanza di Noemi ma anche messo in chiaro alcuni dubbi in merito al silenzio che Totti porta avanti da settimane.