Ancora protagonista sulle riviste di gossip nostrane la vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A dare aggiornamenti raccontando una versione diversa rispetto agli altri è il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti.

La rivista parla di un Francesco Totti molto triste e malinconico negli ultimi giorni, che non si da pace dopo che ha provato in tutti i modi fino alla fine a salvare il matrimonio.

Fonte: web

“Francesco Totti non si dà pace. La rabbia è tanta. Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto” – si legge.

E in effetti lo stesso ex calciatore nella nota diffusa per l’annuncio della separazione aveva ammesso di aver provato fino alla fine a salvare la relazione con Ilary.

Giorni difficili per Totti che non intende lanciarsi in pasto al gossip e per questo avrebbe dato forfait al torneo di Padel a Formentera insieme agli amici Bobo Vieri Christian Brocchi e Alessandro Matri.

“Per il troppo clamore mediatico e per evitare i paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca” – scrive il settimanale.

Nel corso dell’articolo si chiede anche un parere all’amico storico della coppia, il pr romano Alex Nuccetelli davvero protagonista dopo l’annuncio della separazione.

Alex ha raccontato che l’ultima decisione definitiva l’avrebbe presa Ilary e che Francesco ha tentato fino all’ultimo di salvare la relazione.

“Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento” – ha ammesso Alex.

Ma da tempo la storia stava subendo la crisi. “Lei spesso e volentieri gli rispondeva male…Era sempre arrabbiata e nervosa”.

I motivi della rottura non sono noti, c’è chi parla di presunti messaggi ricevuti da Ilary da un misterioso ragazzo di Milano che non sono piaciuti a Totti.

Fatto sta che l’ex capitano è stato comunque beccato insieme a Noemi Bocchi in diverse occasioni. Questo stona un po’ con la versione del settimanale di un Francesco triste e disperato.