Come tutti sapranno il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finito dopo 17 anni e 3 figli. La coppia ha deciso di separarsi di comune accordo. I motivi restano privati ma di sicuro è una situazione che andava avanti da tempo.

Nulla sono valse le smentite dei mesi scorsi, la coppia era già in crisi e lo ha fatto solo per salvaguardare la privacy dei figli. Subito dopo l’annuncio Ilary è volata in Madagascar lontano dai riflettori per cercare di ricaricare le batterie.

Fonte: web

Totti invece pare abbia già trovato una nuova fiamma in Noemi Bocchi. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi non lasciano dubbi: l’ex capitano della Roma è stato paparazzato sotto casa della giovane.

Ma in questa vicenda in tanti hanno cercato di dire la loro opinione. Hanno cercato di far parlare anche una vecchia fiamma del pupone, Maria Mazza, procace dottoressa di Avanti un altro che anni fa, prima dell’arrivo di Ilary ebbe una relazione con Francesco Totti.

Maria ha pubblicato qualche giorno fa una frase su Instagram annunciando di non avere alcuna intenzione di intromettersi nella vicenda del momento, ovvero la separazione tra Totti e Blasi.

“Inutile che continuate a cercarmi, non rilascerò alcuna dichiarazione sull’argomento del momento” – ha scritto.

La storia tra Totti e Maria Mazza è stata sicuramente importante e per capirlo basta andare a rileggere alcune dichiarazioni fatte dalla showgirl un po’ di tempo fa.

“Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora. Nei suoi confronti non serbo rancore. E poi ci tengo a sottolineare una cosa: la gente pensa che io sia uscita traumatizzata dalla fine della nostra storia. Posso assicurare che la nostra rottura non è stata voluta da un solo lato. Ilary Blasi? Mai conosciuta” – le sue parole.