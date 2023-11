Francesco Totti reagisce all’uscita di ‘Unica’: cosa ha fatto l’ex calciatore dopo l’uscita del documentario di Ilary Blasi

Ecco come ha reagito l'ex calciatore alla verità della sua ex moglie

In questi giorni il nome di Ilary Blasi sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via dell’uscita di Unica, il documentario in cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi si racconta e in cui rivela retroscena inediti sulla separazione da Francesco Totti. Ma come avrà reagito l’ex calciatore alla pubblicazione del documentario? Scopriamolo insieme.

Retroscena inediti sulla reazione dell’ex calciatore della Roma all’uscita del documentario della sua ex moglie le dà ‘Novella 2000’. Stando a quanto rivelato dal noto settimanale, dopo l’uscita di Unica l’ex Pupone sarebbe volato in Cina. Questo è quanto dichiarato dal giornale:

Dopo che Francesco, a settembre del 2022, aveva rilasciato ad Aldo Cazzullo per il ‘Corriere della Sera’ un’intervista in cui raccontava quanto successo con l’ex moglie, Ilary non aveva rilasciato dichiarazioni. Mentre lo ha fatto adesso dopo un anno di silenzio sulla vicenda.

E, continuando con la rivelazione, ‘Novella2000’ rivela anche che:

Quindi l’ex capitano cosa ha fatto di conseguenza? Il quotidiano sportivo ha scritto che l’ex capitano della Roma avrebbe deciso di allontanarsi per un po’ dalla Capitale. Direzione Cina, per impegni lavorativi legati al mondo del calcio.

Ma non è finita qui. Oltre a ‘Novella2000’, anche ‘FanPage’ ha rivelato del viaggio di Francesco Totti in Cina, mentre Ilary Blasi è volata a New York per festeggiare il suo primo anniversario con Bastian. Queste sono state le parole del noto portale a riguardo: