Ilary Blasi, la conduttrice protagonista di ‘Unica’: la reazione di Chanel non si fa attendere

Ilary Blasi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierato di questi ultimi giorni. Il motivo? La conduttrice dell’Isola dei Famosi si è resa protagonista di Unica, il documentario in uscita su Netflix in cui si racconta e svela tutta la verità in merito alla fine della storia d’amore con Francesco Totti.

In seguito all’uscita di Unica, il documentario che racconta la vita di Ilary Blasi, Chanel Totti si schiera dalla parte di sua mamma e scrive per lei una commovente dedica condivisa sulla sua pagina Instagram. In molti hanno visto nelle parole della 16enne una frecciatina a Francesco Totti. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Chanel Totti commenta l’uscita di Unica, il documentario di cui sua mamma Ilary è la protagonista. Qui la conduttrice de L’Isola dei Famosi si racconta e rivela anche ulteriori dettagli riguardo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Come già anticipato, Chanel Totti ha voluto sostenere sua mamma dedicandole delle dolci parole condivise sulla sua pagina Instagram:

Fiera della Donna che sei, ti amo.

Ilary Blasi rivela: “Ecco tutta la verità sugli orologi di Totti”

Oltre a parlare del tradimento del suo ex marito, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rotto il silenzio e ha messo a tacere tutti i rumors sulla questione Rolex. Nel documentario Unica Ilary Blasi ha voluto fare chiarezza sulla questione rivelando di non aver mai toccato gli orologi del suo ex marito. Stando alle parole della conduttrice dell’Isola dei Famosi, questa estate, mentre lei era in Croazia, l’ex calciatore della Roma ha aperto la sua scarpiera ed ha preso tutte le sue scarpe e le borse che conteneva. Quando torna dalla vacanza le viene detto:

Ridammi gli orologi e io ti darò le tue cose.

Nel documentario Ilary Blasi ha anche rivelato che Francesco Totti avrebbe nascosto le sue borse e le sue scarpe in un soppalco presente nella loro casa.