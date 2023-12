Francesco Totti, regalo extra lusso per la figlia di Noemi Bocchi: prezzo choc

Francesco Totti non smette mai di far parlare di sé. In questi giorni il nome dell’ex capitano giallo rosso è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per un gesto di cui si è reso protagonista nei confronti della figlia di Noemi Bocchi che non è di certo passato inosservato.

Questo è il primo Natele che Noemi Bocchi e Francesco Totti trascorrono alla luce del sole. In occasione delle festività natalizie, l’ex capitano della Roma ha deciso di fare un regalo extra lusso alla figlia della sua compagna che sta facendo non poco chiacchierare il gossip. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stando alle immagini condivise sulla sua pagina Instagram. Sofia Caucci, primogenita di Noemi Bocchi, ha ricevuto un regalo lussuoso dall’ex calciatore. Francesco Totti ha pensato di regalare alla figlia della sua compagna un regalo con un prezzo da capogiro. Si tratta infatti di una bellissima borsa Prada che ha un prezzo di 3400 euro.

Francesco Totti, come ha reagito al docufilm di Ilary Blasi Unica

Dopo l’uscita del docufilm “Unica” su Netflix in cui Ilary Blasi racconta tutta la verità sulla separazione con Francesco Totti, tutti si chiedono come avrebbe reagito l’ex calciatore. A rivelare qualche retroscena ci ha pensato il “Corriere Della Sera”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Uscito venerdì 24 novembre su Netflix, “Unica” è già un successo e si è posizionato al primo posto nella classifica. Tuttavia, in molti si chiedono quale sia stata la reazione dell’ex capitano della Roma dopo aver guardato il lungometraggio. A rivelare un inedito retroscena ci ha pensato il “Corriere Della Sera”. Queste sono state le parole riportate dal quotidiano: