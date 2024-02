Francesco Totti replica alle accuse di Ilary Blasi: “È più ricca di me”

Non si ferma la faida tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo le accuse che l’ormai ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha mosso nei confronti del suo ex marito, Francesco Totti ha deciso di replicare e di dire la sua in merito a quanto sta succedendo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ilary Blasi avrebbe accusato Francesco Totti di essere in ritardo con l’assegno di mantenimento e di sperperare denaro in gioco d’azzardo. Questo è quanto depositato dai suoi legali:

Casinò, importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli. E ciò nonostante non vuole provvedere alle spese di guardiania (necessaria a proteggere i suoi figli) che avrebbero un costo annuo di neppure un quindicesimo circa delle sue puntate al casinò e, da ultimo neppure alla manutenzione straordinaria dell’impianto idrico della casa familiare.

Dopo quanto dichiarato dall’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, Francesco Totti ha deciso di replicare e di rispondere alle accuse della sua ex moglie. Nel dettaglio, l’ex calciatore ha rotto il silenzio tramite il suo entourage. Stando a quanto rivelato dai suoi legali, la conduttrice sarebbe molto più ricca dello stesso Totti. Stando infatti a quanto dichiarato sul ‘Corriere, pare che Ilary Blasi, solo con il documentario Unica, avrebbe incassato una cifra a ben 700mila euro.

Ilary Blasi

Ma non è finita qui. Tra le accuse che Ilary Blasi ha mosso contro il suo ex marito, c’è quella secondo cui l’ex calciatore non permetterebbe alla figlia Isabel di frequentare le lezioni di pattinaggio. Anche questa accusa è stata smentita dagli avvocati dell’ex calciatore, i quali hanno affermato quanto segue:

Che se così fosse stato veramente avrebbero ricevuto una denuncia per abbandono di minore come invece non è accaduto.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata dai principali giornali di gossip e non solo.