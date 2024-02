Ilary Blasi, volano pesanti accuse contro Francesco Totti: “Trascura la famiglia per il casinò”

L'ex moglie del Pupone lo accusa di aver lasciato più volte Isabel, la figlia minore, da sola in casa o in hotel e di preferire spendere più soldi al casinò che per i figli.

Una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo, composta da Ilary Blasi e Francesco Totti, fa parlare di sé da due anni per le tensioni e le accuse reciproche che hanno portato alla loro separazione. Nonostante il passare del tempo, il dibattito sulla questione dell’assegno di mantenimento continua ad alimentare le discussioni su di loro, con la cifra finale che sarà determinata una volta stabilito chi è responsabile della separazione.

La situazione è diventata una vera e propria battaglia legale, con Ilary che sta raccogliendo tutte le prove necessarie per affrontare il suo ex marito. Tuttavia, le problematiche non riguardano solo questioni economiche, ma soprattutto famigliari. Infatti, la Blasi accusa l’ex marito di lasciare spesso la figlia minore, Isobel, da sola a casa mentre lui partecipa a feste o occasioni mondane. Inoltre, non permette, sempre alla stessa, di prendere parte agli allenamenti di pattinaggio, dove Totti dovrebbe portarla ogni giovedì.

Per quanto riguarda l’altra figlia femmina, Chanel, la secondogenita, sembra che l’ex calciatore non abbia gradito il suo comportamento, dato che ha supportato la madre nel documentario Unica. Secondo la showgirl, è per questo motivo che non l’ha invitata a New York nel weekend dell’Immacolata; viaggio in cui ha portato gli altri due figli. Viaggio che ha tenuto nascosto ad Ilary stessa.

Invece, relativamente alla questione economica, lo accusa di aver speso cifre significative nel gioco d’azzardo, aggravando ulteriormente le tensioni tra di loro. Gli avvocati di Ilary, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, hanno scoperto che Totti ha inviato soldi al Casinò di Montecarlo dal 2020 al 2023. In particolare, hanno individuato pagamenti che corrispondono ad un totale di quasi 3,5 milioni di euro.

Inoltre, sembra che la presentatrice televisiva pare che abbia scoperto nuovi conti bancari aperti dall’ex marito, ma non inclusi nei documenti presentati al giudice; uno presso Unicredit, uno negli Stati Uniti e, presumibilmente, un altro a Singapore, secondo l’avvocato Simeone e Rossi.