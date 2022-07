Francesco Totti, il retroscena di Chi che pubblica le foto della nuova fiamma di lui

Da febbraio le voci di una crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi si susseguivano tra il gossip nostrano. Nemmeno le smentite di entrambi che avevano parlato di fake news erano servite a calmare le voci su un’ imminente separazione della coppia.

E ieri in serata sono arrivati i comunicati congiunti sia dell’ex calciatore che della conduttrice dell’Isola dei Famosi, con cui hanno annunciato ufficialmente la separazione chiedendo rispetto per la decisione.

E a poche ore dall’annuncio il settimanale Chi in edicola ha pubblicato delle foto sulla presunta nuova fidanzata di Totti annunciando anche quelli che possono essere stati i motivi della rottura dopo 17 anni di matrimonio.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto che ritraggono Totti entrare a casa di Noemi Bocchi soltanto due giorni prima del comunicati di ieri e intrattenersi con lei per alcune ore.

Fonte: Chi

“Due giorni prima dell’annuncio Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda” – si legge.

Noemi e Francesco Totti sono alcuni mesi che vengono beccati insieme in diverse circostanze. “Sono stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Montecarlo e a Tirana insieme” – si legge.

Ma a quanto pare però tutto sarebbe partito quando il capitano ha scoperto alcuni scambi di messaggi tra la moglie e un misterioso giovane di Milano che a quanto pare si intratteneva con lei nei giorni in cui Ilary saliva per la diretta dell’Isola dei Famosi.

Francesco Totti, i motivi della separazione con Ilary Blasi

“Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei famosi”. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli” – l’indiscrezione del settimanale Chi.