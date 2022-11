Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa si è lasciata andare ad una confessione su Francesco Totti. La ragazza ha ammesso che l’ex capitano della Roma l’ha scritta su Instagram circa un paio di mesi fa.

Incalzata da Alfonso Signorini, Antonella ha detto che Totti gli ha scritto semplicemente ciao. Questo è avvenuto due mesi fa, quindi quando il matrimonio tra Ilary e Francesco era già terminato ma il pupone si intratteneva già con Noemi Bocchi.

Fonte: web

Oggi a smentire queste voci ci ha pensato l’amico storico di Totti, il personal trainer Alex Nuccetelli. Raggiunto da biccy, Alex ha ammesso di aver sentito Totti sulla vicenda e l’ex capitano della Roma ha smentito categoricamente di aver contattato la giovane Antonella.

“Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante” – le sue parole.

Riferendosi sempre ad Antonella poi, Alex ha continuato dicendo:

“Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Lei è un po’ recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip. Dispiace perché lei è una delle poche cose interessanti da vedere nella Casa e mi sembra anche intelligente. Però che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi”.

Immaginiamo ci sarà un continuo in questa vicenda con Alfonso che riferirà ad Antonella le parole di Alex.