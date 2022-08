Francesco Totti rompe il silenzio: prima intervista in tv dopo l’annuncio della separazione

L'ex capitano della Roma è tornato in televisione rilasciando un'intervista. Ecco cosa ha detto.

Francesco Totti dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio, ha scelto la strada della riservatezza. Nessuna dichiarazione ufficiale, uscite pubbliche ridotte al minimo ed attività social quasi assente.

Un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello della ormai ex moglie che ha deciso di documentare tutte le sue vacanze sul profilo Instagram pubblicando scatti e video quasi quotidiani.

Ora a più di un mese da quel comunicato congiunto con cui i due hanno annunciato la separazione e quindi la fine del loro matrimonio, Francesco Totti è tornato in televisione. Lo ha fatto per la televisione egiziana dmc.

Totti ha rotto il silenzio ed ha rilasciato un’intervista. Ma chi si aspettava qualche riferimento alla rottura con Ilary Blasi è rimasto deluso. L’ex capitano della Roma ha parlato soltanto di calcio e in particolare del suo ex compagno di squadra, l’egiziano Mohamed Salah, attualmente al Liverpool.

Francesco Totti intervista alla tv egiziana

“Sinceramente in 30 anni di carriera non ho ancora capito come si vince il Pallone d’Oro: se è un premio di squadra o un premio individuale. Salah è uno dei dieci giocatori più forti del mondo con lui ho un rapporto che va oltre il calcio, i più forti però rimangono Messi e Ronaldo. Sono due giocatori diversi, Messi è più tecnico, Ronaldo è più un uomo squadra” – ha detto Totti.

Sull’attaccante ormai punto fermo del Liverpool e uno dei calciatori più forti del mondo ha detto: “Salah prima che essere un grande giocatore, è un ragazzo eccezionale, umile, educato e sempre disponibile. Con noi aveva fatto un grande campionato, sapevo che se fosse andato in una squadra come il Liverpool sarebbe diventato ancora più forte. Non abbiamo tante storie insieme, faceva una vita a sé. Si allenava e tornava a casa dalla moglie. Se fossi il presidente di una squadra lo pagherei almeno 200 milioni”.

Insomma nessun riferimento alla sua vita privata per lui.