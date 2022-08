Quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti è la separazione più chiacchierata dell’estate. La notizia era nell’aria da mesi, lanciata da Dagospia, ma fu immediatamente smentita dai diretti interessati, forse perché dovevano scegliere loro il momento e il modo per comunicarlo.

E così lo hanno fatto a luglio con un comunicato congiunto in cui hanno annunciato la loro separazione dopo 17 anni di matrimonio. Da quel momento Ilary è volata in vacanza prima in Tanzania, poi a Sabaudia, salvo festeggiare poi il Ferragosto nel paese marchigiano di cui sono originari i genitori.

Fonte: web

Il tutto condito da un’attività intensa sui social per Ilary, cosa che non faceva da tempo. Francesco Totti ha invece scelto la strada della riservatezza. Le uscite pubbliche sono ridotte al minimo, l’attività social idem. Ma il flirt con Noemi Bocchi ha fatto parlare tanto.

Su Ilary invece da questo punto di vista si cela ancora un po’ di mistero sull’uomo misterioso che gli avrebbe fatto perdere la testa.

Una cosa è certa, da quel comunicato sia Ilary che Totti non hanno mai rilasciato dichiarazioni pubbliche ufficiali sulla loro separazione. Anche i motivi non sono stati resi noti e le supposizioni sono tante.

A quanto pare Ilary Blasi ha deciso di parlare per la prima volta a Verissimo. Lo farà nelle prossime settimane, appena il programma condotto dall’amica intima Silvia Toffanin riaprirà i battenti.

Sarà un po’ come l’intervista dell’anno e per questo a quanto pare i contratti per l’ospitata sono già stati firmati. Ma a quanto pare Ilary secondo quanto scritto da Dagospia non andrà a Verissimo se prima non conoscerà i temi toccati.

Ci sono bambini da proteggere e per questo gli avvocati interverranno per accordare in anticipo un piano d’intervista che non tocchi punti esterni che Ilary non intende toccare.