Francesco Totti, spariti 5 dei Rolex contesi con Ilary Blasi: ecco cosa è successo

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, sarebbero spariti cinque dei Rolex appartenenti alla collezione condivisa di Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice de L’isola dei famosi ha fatto sapere di possedere solo un paio o tre orologi e di non sapere nulla di quelli scomparsi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Emergono nuovi retroscena in merito al mistero degli orologi contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giudice civile Francesco Fettoni avrebbe stabilito un affidamento congiunto della collezione dei Rolex. Alla luce di questo, la conduttrice de L’isola di famosi avrebbe dovuto riportare nella cassetta di sicurezza cointestata con l’ex marito tutti gli orologi.

In ogni modo, questo non è stato fatto in quanto la Blasi ha dichiarato di essere in possesso solamente di due o tre orologi. Alla luce di questo, possiamo affermare che cinque dei Rolex sarebbero spariti e tra questi ultimi figura un anche un lussuoso Daytona Rainbow il quale ha un valore di circa 1 milione di euro.

Non è tutto. Durante l’udienza la quale si è tenuta il giorno 12 luglio 2023, Ilary Blasi avrebbe denunciato la scomparsa di alcuni beni. Tra questi ultimi troviamo borse e gioielli ma la conduttrice si sarebbe accorta della loro assenza solo di recente.

Il 12 luglio 2023 si è tenuta l’udienza tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tuttavia, la conduttrice romana era assente in aula. Pertanto, attualmente si trova in vacanza in Brasile insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller. Tuttavia, proprio in quest’occasione, Ilary Blasi ha fatto sapere di non essere a conoscenza del luogo in cui si trovano gli altri orologi e allo stesso tempo ha denunciato la sparizione di borse e gioielli.