Ilary Blasi, una fan la riconosce in Brasile ma viene allontanata: la protesta social

Ilary Blasi si trova in Brasile in vacanza insieme al suo fidanzato Bastian Muller. Dopo 3 mesi di Isola dei Famosi la conduttrice ha deciso di ritagliarsi un momento relax insieme alla persona amata.

Tra cene di lusso e escursioni al Cristo Redentore, era probabile che qualcuno la riconoscesse anche in Brasile. E così è stato, solo che l’incontro non è stato dei migliori e una fan ha pensato bene di segnalare lo spiacevole episodio su Instagram.

Fonte: web

Sotto ad un post pubblicato da Ilary dove ci sono alcuni scatti di questa vacanza in Brasile, una fan ha commentato:

“Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati”.

Il commento è diventato virale prendendo centinaia di like e la fan ha proseguito con un ammonimento: “Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché. Sono rimasta delusa non è mio intento denigrare o offendere nessuno”.

In molti però hanno preso le difese di Ilary commentando che in realtà è sempre stata molto disponibile con i fan. “Vabbè non è obbligata, magari in quel momento non gli andava di farsi ritrarre con voi. Io l’ho incontrata diverse volte, sempre disponibile. Probabilmente le avrete rotto le scatole in un momento sbagliato” – si legge in due commenti.

Insomma probabile che il quel momento Ilary ha trovato poco opportuno essere disturbata per una foto o altro. D’altronde anche lei si trova in vacanza a rilassarsi insieme a Bastian e probabilmente vorrebbe godersi qualche giorni di relax e serenità lontano da occhi indiscreti.