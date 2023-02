Francesco Totti: un indizio sui social confermerebbe la crisi con Noemi

A distanza di un anno dall’inizio della loro frequentazione, sembra che Francesco Totti e Noemi Bocchi stiano attraversando una crisi. Dopo le numerose indiscrezioni emerse in merito alla loro vita sentimentale, adesso ad alimentare i gossip è stato un indizio spuntato sui social. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore Francesco Totti è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere l’ex capitano della Roma protagonista di un gossip sono state alcune voci di corridoio emerse in merito alla sua relazione con Noemi Bocchi.

Nonostante sia trascorso solo un anno dall’inizio della loro relazione, sembra che una brutta crisi abbia già colpito la celebre coppia. I sospetti hanno avuto origine dal silenzio sui social della flower designer. Infatti, dopo aver viaggiato per molti giorni insieme al suo fidanzato documentando ogni dettaglio sul suo profilo Instagram, adesso la donna sembra essere sparita dal web.

La prima persona a diffondere lo scoop della presunta crisi tra Totti e Noemi era stata Deianira Marzano. Quest’ultima aveva anche rivelato che l’ex calciatore non indosserebbe neanche più l’anello al dito, un altro dettaglio che potrebbe confermare le numerose indiscrezioni che ormai si fanno sempre più insistenti.

Nel corso delle ultime ore è emerso un altro indizio che potrebbe diventare la prova definitiva della rottura. Noemi Bocchi, che da qualche mese ha reso pubblico il suo account social, avrebbe tolto il follow all’ex marito di Ilary Blasi. Nel frattempo, oggi venerdì 3 febbraio 2023, ci sarà un altro incontro in tribunale tra gli ex coniugi. Questi ultimi dovranno sostenere un confronto per giungere a degli accordi sulla questione dei Rolex.