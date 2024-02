Il Pupone vorrebbe dar via la maxi villa della capitale. Francesco Totti vende la villa a Roma? Ilary Blasi e i figli vivono ancora lì, potrebbe essere un po' difficile darla via...

Ilary Blasi e i figli vivono ancora nella dimora all’Eur che è stata per 20 anni il nido d’amore della coppia più amata in Italia. Dopo il divorzio, la casa è rimasta a lei. Ma a quanto pare il Pupone ha deciso di dar via un po’ di proprietà. Francesco Totti vende la villa a Roma? I rumors sostengono di sì, anche se non sarà facile visto che la sua famiglia abita ancora in quel luogo.

Francesco Totti sta pensando di mettere in vendita la mega villa di Roma dove per 20 anni ha vissuto con l’ex moglie e i figli. Roberto D’Agostino, sul suo sito Dagospia, lancia un’indiscrezione che circola nelle ultime ore. Fu proprio lui a dare per primo l’annuncio della separazione, quando ancora nessuno sapeva che fossero in crisi.

“Gira voce che Francesco Totti abbia in mente di mettere il villone in vendita. Sarà vero o è solo uno dei tanti, fantasiosi, pettegolezzi sul suo conto?“.

La villa all’Eur è di proprietà di Francesco Totti. Lì dentro vivono ancora Ilary Blasi, ex moglie del Pupone, e i figli della coppia. Lo ha stabilito il Tribunale che sta decidendo come suddividere i beni dopo la richiesta di separazione. Per i giudici la mamma dovrà viverci fino al compimento del 21esimo anno della figlia più piccola, Isabel, che ha solo 8 anni.

La casa di lusso appare anche nel documentario Unica che Ilary Blasi ha realizzato per raccontare la sua versione dei fatti. La maxi residenza ha una piscina privata, tantissime camere e uno spazio davvero enorme.

Secondo le indiscrezioni Francesco Totti vende la sua villa a Roma, ma può farlo?

Viste le decisioni del giudice, c’è chi si chiede se l’ex calciatore della Roma possa vendere quell’immobile di lusso il cui prezzo di vendita potrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro.

Una casa talmente grande, che la stessa Ilary Blasi ha detto di non essere a conoscenza di tutte le zone della proprietà. In alcune non c’è mai stata!