Francesco Totti e Ilary Blasi, quanto vale la residenza dell’Eur tra cinema, spa e 25 stanze: cifra choc

La residenza che una volta era condivisa da Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe in procinto di essere messa in vendita. La villa all'Eur è un lusso che richiede molte spese.

La gigantesca villa (una volta) di Francesco Totti e Ilary Blasi è diventata famosa per i suoi imponenti soppalchi. In una stanza in particolare, l’ex calciatore aveva nascosto collezione di borse della Blasi. Indimenticabili anche le scene della conduttrice che esplorava la casa, ammettendo di non essere mai entrata in alcune stanze. Stiamo parlando di sfarzo allo stato puro, oggi, però, in vendita.

Sembra che la splendida villa dell’Eur, a Roma, rimasta a Ilary Blasi dopo la separazione da Totti, stia per essere messa sul mercato. La villa è anche protagonista del documentario “Unica” e, per adesso, risulta essere l’attuale residenza della conduttrice, che vive con i figli. È possibile che questa gigantesca residenza non resti nella disponibilità della Blasi.

A diffondere l’indiscrezione è ‘Dagospia’. Un titolo della nota rivista dice:

Si vocifera che Francesco Totti stia pensando di mettere in vendita la villa. Sarà vero o si tratta solo di uno dei tanti fantasiosi pettegolezzi su di lui?

Andando a vedere bene le notizie passate, questa non è la prima volta che si ipotizza la vendita della villa all’Eur da parte di Totti. Pare, comunque, che l’ex moglie abbia sempre preferito evitare il tema per non turbare le condizioni emotive dei figli. Anche se la villa è di proprietà di Francesco Totti, il giudice ha deciso che la Blasi potesse continuare a viverci fino ai 21 anni della figlia più giovane, Isabel. La piccola, però, ne compirà otto quest’anno.

La sontuosa dimora di Totti e Blasi è composta da 25 stanze, tra cui due saloni, una sala giochi, una stanza dedicata ai ricordi del capitano dell’ex squadra di cui è stato bandiera, la Roma. Non solo, c’è anche spazio per una sala cinema e una spa con tutti i servizi che si possano sperare di sfruttare. Gli spazi esterni sono ampi e lussuosi: c’è un patio attrezzato con salottino e cucina, un campo da calcetto, un campo da tennis, una piscina esterna e una interna.

L’arredamento scelto è di tipo moderno, caratterizzato da dettagli di design personalizzati al massimo, su misura. Si stima che il suo valore si aggiri intorno ai 18 milioni di euro.

Anche se la villa è stata lasciata a Ilary Blasi, come stabilito dal giudice, è altrettanto vero che la conduttrice deve affrontare le spese di gestione della residenza. I più attenti hanno fatto notare che l’ultima bolletta ha raggiunto quasi i 10 mila euro. Non certo una residenza facile da tenere, anche per una showgirl come Blasi. A queste spese si aggiungono anche il mantenimento del parco e della piscina, oltre al personale di servizio che lavora in casa. Le spese previste ammonterebbero a circa 30 mila euro.