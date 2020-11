Franceska Pepe, anche dopo l’eliminazione dal GF Vip, è rimasta uno dei personaggi più discussi del momento. Lo dimostra il fatto che, a distanza di tempo, si continua a parlare spesso di lei. Nonostante ciò, sappiamo ancora ben poco del suo passato. La modella, infatti, non ha mai fatto grandi rivelazioni su di sé. Anzi, per sapere qualcosa su di lei è dovuta intervenire la voce di Alfonso Signorini.

Il conduttore del GF, durante uno dei consueti appuntamenti di Casa Chi, ha raccontato dettagli scottanti sul passato di Franceska. A quanto pare, la Pepe avrebbe avuto una relazione con un noto e molto ricco imprenditore americano. La modella, però, sarebbe stata lasciata di punto in bianco, e per una motivazione particolare. La Pepe, pur avendo sempre avuto molto da dire sui suoi coinquilini all’interno della casa, ha ben pensato di non fare mai parola del suo passato, e di questi episodi.

Franceska Pepe e i suoi segreti

Nessuno, infatti, sapeva che la Franceska Pepe era stata fidanzata con questo imprenditore americano tanto a lungo che, per un anno, la modella è stata a Dubai a vivere.

Durante quel periodo, appunto, pare che la Pepe abbia attinto in maniera un po’ troppo cospicua ai guadagni del suo uomo, tanto che questi alla fine avrebbe deciso di lasciarla. Signorini ha spiegato, senza peli sulla lingua: “Non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l’ha mollata perché lei spendeva troppo”.

Queste rivelazioni sono state fatte a Signorini dalla stessa Franceska, durante le audizioni per il GF. Questo spiegherebbe la frase detta dalla modella: “sono stata con uomini benestanti”. Questa la risposta a Myriam Catania che si chiedesse come la modella potesse permettersi abiti così costosi. Ovviamente, Vittorio Sgarbi non è fra questi, dato che, come smentito da lui stesso, tra lui e la Pepe non c’è stato molto più di un flirt.