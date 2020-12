Franceska Pepe ha annunciato che il GF Vip non fa più per lei. L’influencer, dopo essere stata eliminata del reality, era comunque rimasta una delle concorrenti più in vista di questa edizione. Tra la lite con Irene Ghergo, la discussione con Andrea Zelletta sui concorrenti “comodini” e la quasi rissa con Matilde Brandi, Franceska ha saputo come far parlare di sé.

Ora però arriva l’annuncio ufficiale del cambio di rotta. La modella non prenderà più parte alle puntate del GF Vip. Non vedremo più la Pepe seduta tra gli ospiti in studio, e ad annunciarlo è lei stessa sul suo profilo Instagram. I fan avevano già intuito qualcosa vedendo che, già nella sorsa puntata, Franceska risultava assente all’appello. Poi, è arrivata la dichiarazione ufficiale. Franceska, su Instagram, ha prima esortato tutti i suoi followers a guardare, insieme a lei, il programma in tv.

Subito dopo, l’influencer ha finalmente spiegato i motivi per cui avrebbe scelto di abbandonare gli studi del reality. Ecco le sue parole: “Sto benissimo. Sono qua a casa perché oggi non andrò in puntata al GF. Ho deciso che forse è meglio così per lasciare più spazio ai nuovi concorrenti. Quindi preferisco guardare la puntata da casa”.

L’assenza di Franceska nello studio, a differenza di quanto di auspicavano in molti, non sarà temporanea ma definitiva. L’influencer ha deciso: vuole chiudere ogni rapporto con la casa e i suoi inquilini. Nonostante il breve periodo, la permanenza della Pepe nella casa del GF Vip è stata esaltante e piena di momenti interessantissimi.

L’influencer era probabilmente la concorrente meno nota nella casa al momento del suo ingresso, ma, nonostante fosse circondata da volti ben noti nel mondo del reality, è riuscita ad emergere in modo scoppiettante.

La partecipazione di Franceska Pepe al Grande Fratello Vip è stata esplosiva. Questi è stato possibile anche grazie al suo carattere dirompente, che l’ha portata a diverse liti, come quelle con Tommaso Zorzi, con cui successivamente invece è nato un rapporto meraviglioso.

La Pepe è riuscita a creare scompiglio anche dallo studio del programma, dando vita ad una lite con Andrea Zelletta, che era un “comodino” secondo l’influencer. Questo appellativo aveva mandato l’ex tronista su tutte le furie. La Pepw è riuscita a discutere anche con Irene Ghergo, ovvero una delle autrici del reality. Questa l’escalation della modella all’interno del programma, fino ad ora, in cui annuncia il suo allontanamento definitivo dal GF e da Alfonso Signorini.