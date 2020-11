Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 25 novembre 2020 c’è stato un colpo di scena. Gli autori del programma hanno deciso di prolungare la durata del talent show fino al mese di febbraio. Alla luce di questo Andrea Zelletta ha fatto una richiesta molto particolare che ha lasciato tutti senza parole.

Il Grande Fratello Vip è stato prolungato per ulteriori due mesi. Si tratta di una notizia che nel corso della puntata di ieri ha suscitato l’incredulità e lo sgomento della maggior parte dei concorrenti. In particolare, è stato Andrea Zelletta che ha deciso di avvalersi di una volontà. Il modello tarantino ha chiesto un bagno senza telecamere e la presenza di una televisione al suo interno.

La diretta di ieri del Grande Fratello Vip ha visto come protagonisti vari colpi di scena. Oltre a quello dell’eliminazione della contessa Patrizia De Blanck, Alfonso Signorini ha annunciato che il programma sarà prolungato fino a febbraio 2021.

All’ascolto di questa esilarante notizia la maggior parte dei concorrenti non potevano credere a ciò che avevano sentito. Sebbene i volti di questi ultimi si siano riempiti di sconforto, per Andrea Zelletta non è sembrato così. Il modello tarantino ha affermato di voler rimanere nella casa più spiata d’Italia ma a una particolare “condizione“.

Ecco con quali parole Andrea Zelletta si è avvalso della volontà di esprimere una richiesta un po’ insolita:

Diciamo che vorrei un bagno senza telecamere, ci sarà una stanza così? La richiesta esplicita è un bagno senza telecamere, disponibile almeno due volte alla settimana con un mini schermo.

Davanti a tale affermazione, gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip sono rimasti senza parole. La stessa reazione è avvenuta anche per tutti i telespettatori i quali si sono subito scatenati con commenti di vario genere in merito all’episodio. La redazione esaudirà il desiderio di Andrea Zelletta? Non ci resta che scoprirlo!