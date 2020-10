Franceska Pepe: l'ex fidanzato dichiara: "Mi ha offerto 300 euro per stare zitto, so troppe cose su di lei"

Franceska Pepe è stata una delle concorrenti più criticate di questa edizione del GF VIP. La Modella all’interno della casa più spiata d’Italia ha litigato praticamente con tutti i suoi compagni.

La Pepe ha diviso in due l’opinione del pubblico. C’è chi si è divertito grazie al suo cratere scostante ma diretto, chi non ha mai tollerato i suoi modi eccessivi e litigiosi. La ragazza, come concorrente del reality, è durata poco più di due settimane. Una volta fuori dalla casa però le polemiche non si sono placate.

Il primo a scontrarsi con la giovane modella è Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ha accusato la Pepe di aver mentito su un presunto fidanzamento. Franceska Pepe sosteneva che tra lei e Sgarbi ci fosse stata una sorta di relazione.

Ma il critico d’arte la sbugiarda e l’accusa di aver inventato questa storia solo per sfruttare la notorietà dell’uomo a suo favore. In realtà, Sgarbi e Franceska, pare abbiamo trascorso insieme solo alcune ore ma nulla a che vedere con tutto ciò che si può intendere come storia o fidanzamento.

L’ex di Franceska Pepe: Quanto costa il silenzio?

Oggi, a parlare della modella arriva è il sue reale ex fidanzato, Gianluigi Tumoletti. Il ragazzo rilascia un’intervista al settimanale Nuovo TV, e senza mezzi termini dichiara: “Mi ha chiesto di sparire perché so troppe cose su di lei. Non vuole che io parli. Mi ha offerto del denaro 300 euro per stare zitto”.

A giudicare da questa dichiarazione rilasciata proprio al direttore del settimanale Riccardo Signoretti, pare che l’offerta dei 300 euro sia stata rifiutata. Quindi a breve si sospetta una vera e propria bomba pronta a scoppiare su Franceska Pepe e i suoi inconfessabili segreti.

Sicuramente ci saranno nuovi e importanti aggiornamenti nei vari salotti televisivi. Di certo non si può dire che la modella non sa come far parlare di se. Ad oggi è la concorrente che è stata meno rimpianta dai compagni nella storia del GF Vip.