Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, è stato intervistato da Fanpage. L’uomo, legatissimo a suo figlio, ha parlato della grave febbre che ha avuto in questi giorni che ha fatto preoccupare davvero tutti. Si è pensato anche ad un abbandono del reality, ma ora sembra tutto ok.

Franco Bortuzzo ha spiegato che l’infezione è passata con una cura antibiotica, a purtroppo per il giovane è assolutamente normale avere questi problemi:

L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione.

In questi giorni, Manuel Bortuzzo si è alzato dalla sedia a rotelle e grazie all’aiuto di un tutore è riuscito a fare qualche passo. L’episodio però è stato frainteso, non è la prima volta.

Glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi.

Franco Bortuzzo ha sottolineato che non c’era nulla di spettacolarizzato anzi:

Non era un modo per spettacolarizzare la sua situazione, ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Io lo vedo già da un anno e mezzo fare questo esercizio, quindi non mi ha fatto poi così effetto, ma capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani a casa.

In ultimo ha lanciato una frecciatina a Lulù parlando dell’ex fidanzata di Manuel descrivendola come una ragazza semplice, acqua e sapone e per nulla invadente.

