Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, ha di nuovo commentato il percorso del figlio nella casa del Grande Fratello VIP. Intervistata da Novella 2000, l’uomo si è lasciato andare a pensieri e confessioni, sempre orgoglioso e felice del percorso.

Manuel Bortuzzo e suo papà Franco sono inseparabili, tra i due c’è un legame indissolubile, i due vivono nella stessa villetta uno sopra e uno sotto e nonostante la sedia a rotelle il giovane non si è mai scoraggiato. In merito all’esperienza nella casa, Franco spiega:

È un’esperienza che sta vivendo alla grande,” ci ha detto, “si vede dai suoi occhi sempre allegri… non aveva e non ha problemi a mettersi a nudo di fronte a milioni di telespettatori. È proprio questa la sua forza.

Ovviamente, il percorso nella casa non è semplicissimo. Tuttavia, si vede che il giovane non si perde d’animo:

Mi rendo conto che nel suo caso non è semplice. La sua è una storia molto complicata. Però si sta dando da fare, e in verità l’ha sempre fatto, anche prima di partecipare al reality.

Ovviamente, l’uomo è contento del percorso e non gli importa che strada deciderà di prendere è contento di ogni scelta:

Manuel continua con lo sport. È stato preso dalle ‘fiamme oro’ in Polizia di Stato. Non appena avrà finito il Grande Fratello VIP, gli obiettivi di Manu saranno partecipare alle paralimpiadi in Francia nel 2023 e continuare con il pianoforte.

Sono felice per Manuel: che faccia un film, un altro reality show, che scriva un libro o che suoni il pianoforte. Non si è mai arreso e io ne sono orgoglioso.

Ma cosa ne pensa del flirt con Lulù? L’uomo è chiaro:

Mio figlio ha sempre avuto molto successo con le ragazze. Ha sempre avuto fidanzate meravigliose. Se sta provando simpatia per questa ragazza non posso che esserne felice. Anche se, da genitore, non credo molto nelle relazioni che nascono all’interno di questo tipo di programmi. Poi ovviamente mai dire mai, ci sono stati in passato casi analoghi che ancora oggi stanno durando. Chi vivrà vedrà.