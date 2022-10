Franco Gatti, il retroscena sul giorno del suo funerale: c’entrano i Ricchi e Poveri

La notizia della scomparsa di Franco Gatti ha lasciato tutti nello sconforto più totale. Ai funerali del cantante hanno partecipato diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra i tanti, non potevano mancare i componenti dei Ricchi e Poveri, sui quali in queste ultime ore stanno emergendo alcuni retroscena.

I funerali di Franco Gatti, scomparso all’età di 80 anni, si sono svolti in un clima di grande dolore e commozione. Sono state moltissime le persone che hanno voluto rivolgere l’ultimo saluto al cantante. Di recete Pupo ha svelato una verità riguardo i membri dei Ricchi e Poveri. Scopriamo insieme che cosa è successo.

In un’intervista rilasciata a ‘QN’, Pupo ha rivelato alcuni retroscena che non sono passati inosservati il giorno del funerale di Franco Gatti. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Non erano presenti, a parte gli altri tre componenti del gruppo, personaggi importanti del mondo dello spettacolo ma, almeno io, non ne ho proprio sentito la mancanza.

E, continuando, Pupo ha dichiarato:

Continuando con la sua intervista, Pupo ha fatto un’importante rivelazione sui Ricchi e Poveri. Il cantante avrebbe infatti notati un comportamento da parte del gruppo che non è sfuggito ai suoi occhi.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Solo una piccola ‘stonatura’. Angelo ed Angela, gli attuali componenti della storica formazione musicale, non si sono seduti sulla panca in prima fila accanto a Marina (la ex del gruppo) anche se lei, essendo arrivata in chiesa prima di loro ed essendosi premurata di lasciare due posti liberi, li aveva ripetutamente invitati.