Franco Ricciardi in lutto per una grave perdita che lo ha colpito. Il cantante italiano, famoso soprattutto per l’interpretazione della canzone che fa da colonna sonora a Gomorra, la serie tv targata Sky, ha perso la sua mamma, morta all’improvviso. Il cantante non ha ancora lasciato commenti, mentre sono numerosi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi sui social.

La notizia della morte della mamma di Franco Ricciardi corre sui social. Il primo a scrivere qualcosa su Facebook è stato Gianni Similio, conduttore radiofonico molto vicino al cantante. Sullo stesso social si è unito al cordoglio anche Francesco Merola, figlio del ben più famoso Mario Merola, che si dice triste per la grave perdita.

Anche numerosi fan hanno deciso di far sentire al cantante, famoso per la colonna sonora di Gomorra, la loro vicinanza, in un momento di grandissimo dolore. Franco Ricciardi era molto legato alla madre, che però non ha ancora scritto nulla sui social in merito.

L’artista 54enne, sposato con due figli, non ha ancora scritto nulla in merito alla perdita della madre. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo Facebook è del 9 maggio scorso, quando annunciava di aver finalmente ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19.

Lo stesso su Instagram, il cantante non parla, forse perché troppo addolorato. Proprio a marzo aveva postato l’ultimo video che ha visto protagonista la sua mamma, in occasione delle feste di Pasqua.

Chi è Franco Ricciardi

Francesco Liccardi, questo il suo vero nome, è un artista napoletano, classe 1966. Inizia negli anni Ottanta come cantante neomelodico, diventando popolare negli anni Novanta collaborando con i 99 Posse.

Negli ultimi tempi si è parlato molto di lui, dopo ave vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento per la canzone Bang Bang, contenuta nella pellicola Ammore ‘e malavita dei Manetti Bros. Sue le colonne sonore di Gomorra.