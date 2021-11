Fratello Federico Fashion Style: l’avete mai visto? Diversissimi

Federico Fashion Style, chi non lo conosce? L’acconciatore delle vip e influencer è diventato celebre con la sua trasmissione su Real Time chiamata “Il salone delle meraviglie” dove raccontava le vicende quotidiane del suo appunto salone di bellezza di Roma frequentato ogni giorno da vip ma anche da persone comuni.

Lui ormai è una vera star e personaggi come Giulia De Lellis, Valeria Marini, Tina Cipollari, si affidano alle mani sapienti di Federico. Negli anni ha dimostrato di saper esaltare la bellezza dei personaggio famosi e in particolare delle donne regalando a ciascuna un look personalizzato studiato appositamente per ciascuna di loro.

Nella vita privata Federico è sposato con Letizia, una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due hanno anche una figlia di nome Sophie Maelle. Oltre a questo si sa che ha anche un fratello che si chiama Giovanni, è sposato con Claudia.

Lui è più grande dell’acconciatore dei vip e a quanto pare non condivide la stessa passione per l’hairstyling visto che si occupa di sicurezza: fa il bagnino. Sul profilo ufficiale Instagram infatti ci sono diverse foto in cui Giovanni indossa la classica canotta rossa del “salvataggio”. I due fratelli guardando le foto in cui sono insieme non si somigliano molto. I tratti somatici sono sì simili, ma Federico è più scuro di carnagione, capelli e barba neri mentre Giovanni è decisamente più chiaro tendente al castano.

Nonostante i vari impegni soprattutto di Federico, i due sono molto legati come testimoniano gli auguri speciali che Federico ha pubblicato sul sul account Instagram in occasione del compleanno di Giovanni: