Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Giulia De Lellis che ha asciato il mondo del web senza parole. Stando al suo racconto la celebre influencer sarebbe stata caccia in malo modo da Starbucks, la caffetteria più famosa al mondo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio!

Giulia De Lellis è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista di un gossip la celebre influencer è stato un episodio accaduto nella mattinata del 17 novembre 2021 presso la caffetteria Starbucks. Il personale avrebbe cacciato la ragazza dal locale in modo violento.

Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social a causa di uno spiacevole episodio accaduto in una caffetteria al centro di Milano. Si tratta di Starbucks, l’unico punto vendita in Italia della caffetteria più famosa al mondo. Il personale del locale avrebbe cacciato l’influencer perché lei stessa sarebbe entrata con il suo cane Tommy.

Alla luce di questo Giulia De Lellis non ci ha pensato due volte a lasciare una recensione negativa al locale. Queste sono state le parole della vip sui social:

Siete più animale voi del mio cane. Accoglienza voto 0. Animali non ammessi, ma loro sì (nel 2021 in un bar, anche all’aperto). Personale all’entrata estremamente maleducato quasi violento solo per essere entrata con un cane dando per scontato per si potesse. ROBA DA PAZZI-

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Tuttavia, è arrivata anche una testimonianza dell’accaduto da parte di Gian Maria Sainato che sembra aver assistito alla scena. Il ragazzo però ha presentato una versione un po’ diversa da quella dell’influencer:

A Giulia era già stato detto che non poteva, ma lei è entrata lo stesso. E la guardia l’ha invitata più volte ad andare fuori, lei ribatteva di continuo e la guardia le ha proprio detto ‘signora, deve andare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Infatti lo Starbuck Reserve Roastery prevede prevede che il cibo venga preparato al centro del locale e che i tavoli siano disposti attorno. Dunque, per rispettare le norme igieniche europee, la caffetteria non può consentire l’ingresso agli animali. Non siamo quale delle due versioni sia vere ma una cosa è certa: l’ex fidanzata di Andrea Damante non tornerà più in quel locale.