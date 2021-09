Siamo abituati a vedere spesso in tv Loredana Lecciso e sua sorella gemella Raffaella, ma il pubblico non sa che esiste anche un fratello Luca che ha preferito non entrare nel mondo dello spettacolo. Su Instagram sono spuntate di recente delle foto delle sorelle Lecciso in compagnia appunto del fratello Luca. Ma come mai preferisce restare in disparte e non si era mai visto fino ad ora?

Fonte: web

Semplicemente perché mentre le due sorelle hanno intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, lui sta percorrendo un’altra strada professionale. Luca Lecciso è infatti un medico chirurgo plastico estetico che opera presso l’Istituto Clinico Città Studi di Milano.

Fonte: web

Lontano quindi da riflettori e dal gossip, Luca è felice nel suo lavoro. Lo scatto galeotto di Instagram è stato proprio quello con la frase: “Laser al volo” di Loredana. Presso lo studio di Luca infatti sono specializzati nel laser per il ringiovanimento del volto sempre più all’avanguardia per quanto riguarda le tecniche non invasive. Per questo lo studio del Dottor Lecciso è anche meta di personaggi dello spettacolo e di tantissimi Vip.

Quindi anche se in modo indiretto Luca Lecciso ha a che fare con il gossip e il mondo dello spettacolo. Loredana Lecciso che pare non essere in buoni rapporti con Romina Power. L’indiscrezione della scorsa settimana del settimanale Nuovo parla di una Romina furibonda con la showgirl. Pare che la Power non abbia gradito le dichiarazioni della Lecciso al magazine Oggi in cui sosteneva di aver concesso a troppe persone di mettere becco nella sua storia, aggiungendo che d’ora in poi non lo permetterà più.

Fonte: web

“Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia” – ha detto Loredana.

Secondo le indiscrezioni pare che Romina abbia chiesto ad Al Bano di tenere a bada la lingue di Loredana, che parla troppo. Sarà vero?