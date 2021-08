Romina Power e la dieta miracolosa: “Ho perso 6 chili in 12 giorni”

Sul web ci sono migliaia di siti che elargiscono consigli e regimi alimentari che promettono un dimagrimento miracoloso, ma il migliore è arrivato da Romina Power. La verità, ovviamente, è che non esistono diete che fanno miracoli, né scappatoie. Perdere peso richiede molto tempo e sacrifici, un’alimentazione sana ed equilibrata e tanta attività fisica.

Può succedere, però, che in alcuni casi ci sia bisogno di disfarsi dei chili di troppo in fretta ed è in questi casi che diventano d’aiuto le diete lampo. Questo tipo di regime alimentare rende possibile eliminare il grasso in eccesso in breve, ma è fortemente sconsigliato nel lungo periodo. È grazie a questo tipo di dieta che una delle più amate cantanti dell’epoca moderna è riuscita a raggiungere ottimi risultati.

La Power, infatti, grazie ad un po’ di impegno e una dieta efficace, è riuscita a perdere ben 6 kg in soli 12 giorni. Ma quale è il segreto della donna? A rivelarlo è la stessa Power. A quanto pare, la cantante ha deciso di sperimentare una dieta liquida, per smaltire in fretta i chili di troppo. Ovviamente, si tratta di un regime alimentare estremo che può rivelarsi decisamente pericolo se portato avanti senza il consulto di un medico.

Di contro, se messo in atto con coscienza, i risultati sono incredibili: parola di Romina Power. La parte fondamentale di questo tipo di dieta è l’assunzione del cibo in forma liquida. Di conseguenza, Romina per diversi giorni ha assunto i nutrienti di cui ha bisogno tramite frullati, zuppe e brodi di varia natura.

Nella dieta è previsto anche l’inserimento di bevande proteiche o smoothie sostitutivi dei pasti. Insomma, una dieta drastica che però, per Romina, è stata senza dubbio efficace. Ovviamente, come già accennato, non si tratta di un regime alimentare sostenibile a lungo quindi, la cantante, per mantenere i risultati ottenuti, dovrà imparare a mangiare in modo sano.