Friends: la reunion si farà Il cast di Friends si riunisce dopo 16 anni per registrare un episodio speciale

Ci avevamo sperato un po’ tutti e proprio quando pensavamo di aver perso le speranze è arrivata la conferma: Friends torna sul piccolo schermo. Dopo 16 anni infatti il cast della iconica serie televisiva anni ’90 si riunisce per uno speciale lungometraggio che verrà trasmesso a Maggio. Ad annunciarlo gli stessi attori che hanno pubblicato la foto della reunion sui loro ispettivi profili social.

Insomma presto o tardi si torna sempre insieme e il vecchio cast di Friends, tra cui spicca anche la bellissima Jennifer Aniston lo conferma. Da anni ormai si parla di questo possibile episodio finale ma le conferme continuano a vacillare e così, la speranza dei fan ormai si era affievolita.

E invece no, dopo 16 anni dall’ultima puntata trasmessa nel 2004 Friends sta per tornare e gli affezionati della storica serie televisiva americana sono già in visibilio. Cosa ci aspetta da Ross, Chandler, Joet, Rachel, Monica e Phoebe è davvero un mistero, ma il solo fatto di rivedere i nostri tanto amati personaggi nel celebre West Village di Manhattan già ci basta per tornare a fare sogni tranquilli.

Certo l’attesa è quello che è, ma dopo i 16 anni, cosa sono pochi mesi per rivedere i nostri beniamini sul piccolo schermo? Friends del resto è sempre stato amato da tutti, ha tenuto compagnia un’intera generazione cresciuta negli anni ’90 configurandosi come la serie televisiva più vista di sempre.

Il nuovo episodio sarà prodotto da HBO Max che proprio con questa puntata di Friends celebrerà il suo ingresso nel mercato dello streaming. Si vocifera che gli attori per tornare a recitare abbiano richiesto una cifra da capogiro che dovrebbe ammontare attorno ai due milioni e mezzo di dollari per ciascun attore. Un bell’impegno economico a quanto pare che però gli è stato accordato.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer stanno per tornare. Cosa ci avranno riservato gli attori?