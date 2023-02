Maurizio Costanzo ci ha lasciati all’età di 84 anni venerdì scorso mentre si trovava ricoverato in una clinica di Roma. A quanto pare la notizia ha colto di sorpresa un po’ tutti, Maria De Filippi compresa.

Costanzo è stato un gigante nel giornalismo, come nella tv e in tanti sono rimasti commossi per la sua scomparsa. Tantissimi personaggi che oggi vediamo in televisione sono sbocciati grazie al suo intervento, soprattutto al Maurizio Costanzo Show, talk show più longevo della televisione italiana con oltre 4mila puntata all’attivo.

Fonte: Rai

Per questo ieri la chiesa degli artisti a Piazza del Popolo in Roma era gremita di persone comuni e persone famose, colleghi, lì per dargli l’ultimo saluto.

Maurizio era un personaggio talmente amato che sia la Rai che Mediaset hanno deciso di trasmettere in diretta i funerali con uno speciale di Verissimo e la trasmissione Oggi è un altro giorno interamente dedicata a lui.

Dalle immagini si è visto Maria in prima fila con accanto il figlio Gabriele e la sua amata collega autrice e amica Raffaella Mennoia. In prima fila anche Pier Silvio Berlusconi legato con la famiglia Costanzo oltre che da rapporti professionali anche di amicizia e la sua presenza ne è la prova.

Molto toccante soprattutto l’abbraccio che c’è stato tra l’amministratore delegato di Mediaset e la conduttrice moglie di Costanzo. Peccato però che Mediaset l’abbia interrotto lanciando la pubblicità proprio in quel momento causando un certo fastidio nel pubblico a casa.

Tantissimi i personaggi famosi presenti

Ma in chiesa c’erano davvero tantissime persone famose, tutti commossi: da Gerry Scotti, Carlo Conti e Giorgio Panariello, passando per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. E poi ancora Mara Venier, Milly Carlucci, Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Kledi, Pio e Amedeo, Amadeus ed Emanuele Filiberto di Savoia.

In seconda fila anche Sabrina Ferilli, legata da un rapporto di profonda amicizia con Maria De Filippi. Sabrina ha ammesso di trovarsi all’estero quando ha saputo della triste notizia e non ci ha pensato due volte a tornare in Italia per stare accanto a Maria e dare l’ultimo saluto a Maurizio.