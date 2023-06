Funerali Silvio Berlusconi, perché Maria De Filippi era vestita di bianco: svelato il vero motivo

La presenza della conduttrice vestita di bianco al fianco di Silvia Toffanin non è passata inosservata

In questi giorni l’Italia si è fermata per la morte di Silvio Berlusconi. Ricordiamo che il leader di Forza Italia si è spento nella giornata di lunedì 12 giugno, intorno alle ore 9:30, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da qualche giorno. Molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo presenti ai funerali dell’ex Premier. Tra questi, non è passata inosservata la presenza di Maria De Filippi che si è presentata vestita di bianco. Scopriamo insieme il motivo di questa scelta.

Ai funerali di Silvio Berlusconi, che si sono svolti mercoledì 14 giugno presso il Duomo di Milano, tutti non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di Maria De Filippi. La conduttrice era seduta vicino a Silvia Toffanin e non è passata inosservata per il fatto di essersi presentata vestita di bianco. Dietro la sua scelta si nasconde un motivo importante: scopriamo qual è.

A rivelare il motivo del colore dell’outfit di Maria De Filippi ci ha pensato Cesara Buonamici che, in collegamento da Piazza del Duomo ha rivelato:

Una nota di colore, visto che Silvio Berlusconi è sempre stato molto attento ai particolari, come tutti noi sappiamo…Lui diceva sempre vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perchè il nero non fa passare la luce…

Successivamente Cesara Buonamici ha affermato:

Avete visto prima Maria De Filippi bionda vestita in bianco? Ecco penso proprio abbia fatto questa scelta pensando a lui… Sapeva che a lui piaceva.

Oltre a Maria De Filippi, ai funerali di Silvio Berlusconi che si sono svolti presso il Duomo di Milano non sono passati inosservati molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo come, per esempio, Federica Panicucci, Barbara D’Urso e Rita Dalla Chiesa.