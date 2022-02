Gabriel Garko confessa il suo grande sogno che tiene nel cassetto da tantissimi anni e che, grazie all’amore del suo compagno Mattia sta pensando di realizzare. Il famoso attore da diversi mesi sta vivendo una relazione meravigliosa con quello che definisce ‘la sua dolce metà’ e con cui è sicuro di poter creare una sua famiglia.

Protagonista di innumerevoli fiction, film e serie tv, Gabriel ha deciso di svelare alcuni importanti sogni nel cassetto che da anni custodisce con amore. Il compagno di Gabriel ha circa 36 anni ed ha un profilo Instagram che tiene privato, dove è descritto il suo lavoro come ‘general manager’.

Il giovane fidanzato non fa parte del mondo dello spettacolo e non è un personaggio pubblico. Mattia Emme non ama particolarmente i social e non fa parte del mondo dello spettacolo.

A rivelare questi dettagli in merito al suo fidanzato è proprio Gabriel Garko che, ha descritto il suo sogno di una famiglia felice e di un futuro figlio.

Gabriel Garko confessa il desiderio di un figlio

Il famoso attore di Canale 5 ha così svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata e sulla sia storia d’amore con Mattia Emme. È proprio Gabriel Garko ad affermare: “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale”.

“Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto. Stiamo davvero bene tra noi. Sono molto felice. Se Matia è la persona giusta per condividere il futuro? Penso di sì” prosegue il noto attore.

Gabriel Garko durante le sue affermazioni, ha sottolineato il grande desiderio di diventare padre: “Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Questo è un sogno che nutro da tanto tempo. La persona giusta è accanto a me. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale”.

“Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà. Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo” ha terminato Gabriel.