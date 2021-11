Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Gabriel Garko che ha fatto rimanere il mondo del web a bocca aperta. Già le scorse settimane si vociferava che l’attore avesse una nuova fiamma. Tuttavia, di recente sui social è spuntata la prima foto in cui appare il suo presunto fidanzato.

Di recente Gabriel Garko è sempre al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista del gossip l’attore piemontese è stata una foto apparsa sui social che ha sollevato numerosi dubbi. Nell’immagine in questione lui stesso si mostra al fianco di un altro uomo il quale potrebbe essere il suo nuovo compagno. Scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

Il mese scorso Gabriel Garko aveva rivelato di essersi innamorato di nuovo e di aver ritrovato finalmente la serenità. In seguito alcuni paparazzi hanno colto di sorpresa l’attore per le vie di Milano. Tuttavia qui non era solo. Infatti fargli compagnia c’era una persona misteriosa la quale ad oggi è comparsa di nuovo sul profilo Instagram del diretto interessato.

Dunque, l’identità del suo presunto fidanzato potrebbe essere quella di Mattia “Emme”, nome del profilo Instagram che l’attore ha pubblicato sulle sue stories. Attualmente non sappiamo molte informazioni sul ragazzo se non che è un general manager che vive a Milano. Nello scatto in questione i due appaiono sdraiati sul divano e c’è scritto:

Relaxing home.

Circa un mese fa, Gabriel Garko è stato ospite in una puntata di Verissimo e ha avuto l’onore di raccontarsi a Silvia Toffanin. Queste sono le dichiarazioni che l’attore aveva rilasciato nell’intervista:

Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non fa il modello come ha scritto qualcuno e non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo. Mi piace davvero tanto.





Non è tutto. Il celebre personaggio televisivo aveva anche rivelato il suo desiderio di diventare padre. Tuttavia, sull’identità del suo nuovo fidanzato era rimasto vago e non ha dato ulteriori informazioni in merito. Insomma ad oggi non siamo a conoscenza se Mattia “Emme” sia davvero il nuovo compagno dell’attore ma una cosa è certa: Gabriel Garko ha trovato di nuovo l’amore ed ora è felice.