Il Grande Fratello VIP 5 non è terminato da molto e questa edizione è stata la più lunga della storia. Per olle sei mesi i concorrenti hanno vissuto nella casa di Cinecittà, ma ora ci si muove già per la sesta edizione. Chi saranno i nuovi gieffini?

Alfonso Signorini è già al lavoro per formare la prossima squadra e, ovviamente, i nuovi nomi sono stati già diffusi suoi maggiori giornali di gossip. Si parla infatti di una casa composta da almeno Gabriel Garko e Loredana Lecciso.

Entrambi hanno rotto il silenzio, Gabriel Garko ha utilizzato le scene del Grande Fratello VIP 5 per rivelare al mondo il suo segreto. Deciderà di continuare proprio nella casa di Cinecittà? Purtroppo sembrerebbe di no, Gabriel Garko con un post su Instagram ha precisato:

Scrivo queste righe esattamente come l’anno scorso per smentire la notizia che parteciperò al Grande Fratello e forse lo riscriverò anche l’anno prossimo. Baci a tutti.

Anche la moglie di Al Bano Carrisi ha spiegato che, per il momento non è in progetto, ma mai dire mai. Quel che è certo è che però non è stata chiamata:

Non credo accetterei, ma mai dire mai. Forse c’è il desiderio del pubblico di vedermi tra i concorrenti. La scorsa edizione mi è piaciuta tantissimo e penso sia stato un esperimento sociale come il primo. I personaggi sono emersi riuscendo a far breccia nel cuore dei telespettatori.

Sembra che Alfonso Signorini ha messo gli occhi anche su Martina Miliddi, la ballerina di latino americano della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo il suo nome è spuntato quello di Anna Oxa, ma anche la cantante ha dato picche. A farlo sapere è la sua agenzia stampa: