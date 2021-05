Martina Miliddi verso il Grande Fratello VIP? Alfonso Signorini punta la ballerina

Usciti dal talent show, Amici di Maria de Filippi, non tutti i ragazzi continuano ad intraprendere la carriera per la quale hanno studiato. Di esempi ce ne sono moltissimi: da Stefano De Martino che ormai è un affermato conduttore, a Lorella Boccia ma anche Valerio Scanu opinionista.

Cosa ne sarà di Martina Miliddi? La ballerina di latino americano ha partecipato all’ultima edizione del talent show dividendo letteralmente il pubblico: la ragazza potrebbe entrare nel cast del prossimo Grande Fratello VIP.

A conquistare l’attenzione del conduttore, Alfonso Signorini, sembra essere stata l’intervista rilasciata alla ragazza nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo: oltre al triangolo amoroso creatosi con Raffaele Renda e Aka7even, la ragazza ha fatto parlare di sé per i suoi problemi famigliari.

Martina Miliddi ha perso il papà da piccolina, ma purtroppo non ha un bel rapporto con la mamma: alla conduttrice di Verissimo aveva confessato di non averle neanche detto di partecipare al talent show e che, per lei, la mamma è l’insegnante di danza.

Queste parole hanno trovato anche la risposta da parte della madre che però sembra negar tutto e non capire come mai la figlia le abbia riservato queste parole:

Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito. Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci.