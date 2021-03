Gabriel Garko e Tommaso Zorzi: Stefania Orlando svela cosa c’è tra i due

Abbiamo visto tutti le foto di Tommaso Zorzi e Gabriel Garko in giro per Roma, i fan si sono chiesti se tra i due ci fosse qualcosa. Ora, a svelare la verità sul loro incontro è stata proprio Stefania Orlando: la gieffina ha spiegato bene tutta la situazione.

I due si sono trovati proprio a casa di Stefania Orlando per un caffè per questo sono stati paparazzati insieme, in un’intervista rilasciata per Vanity Fair alla domanda cosa c’è tra i due, la donna ha risposto chiaramente:

Ma niente, si è favoleggiato tanto di questo incontro sui social, ma è semplicemente successo che Tommaso è venuto a cena da me. Lo avevo visto anche a Milano la settimana prima. Il fatto che conosca anche Gabriel Garko è un altro discorso.

Stefania Orlando ha anche commentato il coming out di Gabriel Garko avvenuto proprio in diretta tv durante le prime puntate del reality show:

È stata una bellissima pagina. Credo che Gabriel abbia sentito l’esigenza di fare coming out perché, evidentemente, si sentiva pronto a farlo: sono sempre a favore delle persone che decidono di liberarsi, anche se non credo che sia un obbligo”.

Non poteva mancare neanche la parentesi sulla sua vita professionale. La conduttrice spera che, proprio com’è successo ad Adriana Volpe, il reality possa essere un trampolino per tornare a fare il suo lavoro: vorrebbe infatti tornare a condurre un programma.