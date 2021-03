Giovanni Ciacci dopo il malore: “Mi ha salvato Adriana Volpe”

Un episodio davvero brutto quello che vede protagonista Giovanni Ciacci. L’ex hairstylist e opinionista dei salotti televisivi di Barbara D’Urso ha avuto recentemente un malore, tempestivo è stato l’intervento di una sua amica.

Stiamo parlando della conduttrice di Ogni Mattina, Adriana Volpe. La donna, era al telefono con Giovanni Ciacci quando l’uomo si è sentito male. Proprio i suoi problemi di salute gli hanno bloccato anche la partecipazione all’Isola dei Famosi.

L’uomo ha recentemente contratto il Covid-19, ma nonostante sia guarito e sia ormai negativo, le conseguenze del virus sono ancora evidenti. Il parrucchiere ha problemi respiratori e ora racconta cos’è successo recentemente:

Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato.