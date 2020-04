Gabriel Garko mostra sui social com’era a 14 anni: la foto inedita L'isolamento domiciliare forzato dovuto all'emergenza che stiamo vivendo porta a stanare davvero di tutto. Gabriel Garko ritrova una foto del passato.

Gabriel Garko, ex modello e attore di fiction di successo, durante l’isolamento casalingo al quale è costretto come tutti in questo periodo, ha trovato tra le sue cose, una foto inedita di quando aveva 14 anni, sempre bellissimo.

È proprio vero che restare chiusi in casa per giorni e giorni ti fa venire voglia di sistemare un po’ le cose, di mettere ordine sia dentro che fuori, ed è proprio così facendo che l’attore Gabriel Garko dandosi da fare a riordinare casa ha stanato una sua foto mai pubblicata prima in cui aveva appena 14 anni. L’attore ha scelto di condividerla sul suo profilo Instagram nonostante non sia molto nitida lascia trapelare la sua bellezza fin da quando era solo un ragazzino

“Stando a casa trovi di tutto, foto di quando avevo 14 anni” queste sono state le parole di Gabriel Garko pubblicate sul post instagram e sembra proprio essere così. Il tempo che spesso sentiamo di non avere perchè costantemente alle prese con il lavoro, le uscite, le corse per riuscire a fare tutto, sembra essere dalla nostra parte in questo momento in cui il nostro bel paese si è fermato. Questa è l’occasione per rispolverare ricordi, entrare in contatto con ciò che eravamo e pensare a ciò che saremo in futuro.

Ma se sulle foto di Gabriel Garko piovono commenti come “Eri già un bonazzo quando avevi 14 anni“, “Promettevi già bene“, dall’altro continuano ad esserci dubbi sul suo orientamento sessuale. Era circolata una voce che vedeva Gabriel Garko insieme all’attore Gabriele Rossi, un suo intimo amico. In difesa delle voci messe in giro è intervenuta Imma Battaglia, l’attuale compagna della ex moglie di Gabriel Garko, Eva Grimaldi.

Imma Battaglia ha sensibilizzato l’opinione pubblica affermando che la privacy di una persona va rispettata e che dovrebbero esserci meno voci in giro. Vediamo nel frattempo se Gabriel Garko stando a casa troverà qualche altro cimelio da condividere.