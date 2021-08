Gabriel Garko è uscito allo scoperto qualche mese fa facendo ufficialmente coming out. L’attore dopo anni di bugie e false storie d’amore ha finalmente trovato il coraggio di dire a tutti di essere omosessuale. Da allora continua però a vivere la sua vita con riserbo cercando di non far trapelare nulla sui suoi amori.

In seguito alla conferma della storia avuta con Gabriele Rossi, ballerino ed ex concorrente della prima edizione Vip del reality show più spiato d’Italia, era stato immortalato in compagnia di Gaetano, napoletano di 23 anni che lavora all’aeroporto di Malpensa di Milano. Alcuni scatti pubblicati sul settimanale Chi li immortalavano insieme durante momenti di spensieratezza.

Da quel che si sa poi e che lui stesso ha confermato, Gabriel è stato per anni insieme ad un certo Riccardo. Una storia durata tanto e che si è consumata nel più stretto riserbo. Ma oggi con chi fa coppia il famoso attore? Al settimanale Novella 2000 sono arrivate diverse segnalazioni che vedono Gabriel Garko molto legato al collega più giovane Ivan Gray. La segnalazione non è solo arrivata al settimana, ma anche diversi siti e blog online hanno ricevuto questa segnalazione anonima.

Spulciando il profilo Instagram di Ivan si nota una foto che lo ritrae proprio insieme a Garko. Nulla di compromettente per carità, ma il segnalatore ha fatto inoltre presente che entrambi hanno partecipato a un evento a Napoli e hanno usato le stesse canzoni di Tiziano Ferro e Ed Sheeran condividendo alcune Stories su Instagram.

Semplice casualità? Al momento non ci sono certezze che tra i due ci sia del tenero e per questo la segnalazione è da prendere con le dovute pinze. Probabile si sia trattato soltanto di una mossa pubblicitaria visto che al momento non esistono elementi concreti in grado di confermare la storia. Sicuramente se ne saprà di più in seguito.