L’omaggio della Rai a Raffaella Carrà con la messa in onda delle repliche di Carramba che sorpresa sta facendo riscoprire tantissimi momenti molto emozionanti della televisione italiana. Come ad esempio l’esordio televisivo di un giovane Tiziano Ferro mandato in onda dalla Rai qualche giorno fa. Sono passati 19 anni da quella sera, e rivedendo oggi le immagini si nota come la Carrà lanciò una vera e propria benedizione per quel giovane Tiziano che poi nel corso degli anni sarebbe diventato uno dei maggiori esponenti della musica italiana.

Fonte: web

Una popolarità non solo evidente nel nostro paese ma anche all’estero, soprattutto in Sud America dove Tiziano Ferro ha venduto milioni di dischi. Ma cosa gli disse Raffaella ben 19 anni fa? Praticamente una profezia che si è avverata. Ben 19 anni fa Tiziano salì sul palco di Carramba per cantare i suoi brani che stavano spopolando in quel periodo. La sua carriera era agli albori e da circa 6 mesi era uscito nel panorama musicale italiano.

Fonte: web

Raffaella rimase estasiato da quel giovane cantante tanto che gli disse: “Non cambiare mai. Rimani sempre così. Io aspetto di vederti sempre più grande”. Parole profetiche che risentite oggi fanno capire quando sia stata grande Raffaella.

Intanto ieri si è tenuta una messa all’Argentario per ricordare Raffaella Carrà nel giorno dell’arrivo delle ceneri. Cordoglio in tutta Italia ma soprattutto in provincia di Grosseto: a Porto Santo Stefano e Porto Ercole la Carrà era di casa: qui aveva il suo buen retiro, qui si incontrava per indimenticabili feste con tanti amici, soprattutto in estate.

Fonte: web

La cerimonia è stata voluta dal compagno Sergio Japino. La chiesa di Santo Stefano Protomartire era gremita, per quanto possa esserlo un edificio religioso in periodo di restrizioni anti-covid. Ingresso contingentato e tutti con mascherina. Sull’altare una foto che ritrae Raffaella Carrà sorridente. A Raffaella Carrà saranno anche intitolati i giardinetti con i giochi per bambini in costruzione a Porto Santo Stefano.