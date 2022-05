Gabriel Garko racconta il coming out: la rivelazione su Monica Bellucci

Senza alcuna ombra i dubbio Gabriel Garko è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, il celebre attore ha deciso di raccontare il suo coming out rilasciando una rivelazione inedita su Monica Bellucci. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Di recente Gabriel Garko è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato in occasione di un’intervista al settimanale “Oggi”:

Mi sono nascosto per 30 anni, anche dalla donna delle pulizie.

Stando al suo racconto, è stato sul set di “Vita con i Figli” nel 1989 con Monica Bellucci che l’uomo ha avuto la certezza del suo orientamento sessuale. Infatti, è stato proprio grazie all’attrice che ha capito di essere gay. Questa la sua rivelazione:

Inguardabile, tanto era bella. Monica fu la conferma di quel che avevo appena capito: se non mi viene di saltare addosso a una donna così, mi dissi, vuol dire che preferisco altro.



Gabriel Garko avevo un suo posto sicuro. Per essere se stesso, l’attore si nascodeva nella sua Villa a Zagarolo. All’epoca aveva anche una relazione con un ragazzo che si chiama Riccardo:

Qui eravamo liberi, anche se quando veniva qualcuno dovevamo nasconderci. Invitavo degli amici a cena? A fine serata lui fingeva di andarsene, si faceva una mezza passeggiata e poi rientrava. Quando al mattino arrivava la donna delle pulizie, si faceva trovare nel letto della stanza degli ospiti anche se avevamo dormito insieme. E’ durata 11 anni, mi ha salvato.

Per ben 30 anni, Garko ha finto di essere etero. Tuttavia, quando ha fatto coming out dinanzi a tutto il mondo, con le fan non è cambiato nulla: