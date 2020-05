Gabriel Garko, spunta una foto del passato Nella foto non sembra lui, un bellissimo ragazzino dal sorriso smagliante, lo avete riconosciuto?

Nella foto è irriconoscibile, un bellissimo ragazzino di appena 14 anni. Incredibile ma vero, lui è il famosissimo attore Gabriel Garko. Nella foto non è niente più che un ragazzino in piena adolescenza, assolutamente irriconoscibile.

È stato proprio l’attore a postate questo scatto su Instagram. Ha raccontato, di aver trovato la foto in un giorno di pulizia nella sua casa, durante la quarantena. “Stando a casa, trovi di tutto!”, ha scritto Gabriel Garko. Tanti sono stati i followers che hanno apprezzato il suo scatto, ma altrettante le critiche per le sue trasformazioni negli anni, che sono state palesi.

Qualcuno ha stentato a riconoscerlo, vedendolo nella sua naturale bellezza. L’attore nel corso degli anni, con l’utilizzo del botulino e altri ritocchi, ha trasformato il suo viso completamente. Molti dei suoi fans hanno fatto notare che la sua bellezza al naturale non aveva niente da ritoccare. Secondo loro Gabriel Garko era già perfetto così.

Certo i suoi occhi e l’intensità del suo sguardo è inequivocabile, ma in tanti hanno notato le trasformazioni del naso, delle labbra e degli zigomi, ormai completamente trasformati, così come la totalità del suo viso. In passato l’attore, a causa delle innumerevoli critiche ricevute dai suoi fans è caduto in una profonda crisi interiore.

Gabriel Garko, confida, che in quell’occasione furono gli amici a dargli manforte ed evitargli una grave forma di depressione. Racconta di aver deciso di prendersi una lunga vacanza, lasciando il cellulare spento, per evitare di leggere o sentire commenti a lui poco graditi. Stando isolato dai social è riuscito a riprendere il suo buonumore.

Sono state queste le sue parole in merito: “Quella fu l’unica volta dove mi piegarono davvero le gambe. Fino ad allora, venivo attaccato su tutto, ma mai sull’aspetto esteriore. Era una cosa, forse l’unica, su cui ho sempre pensato di essere inattaccabile”.