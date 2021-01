Gabry Ponte dopo l’operazione al cuore: “Ecco come sto”

Sono passati quasi 10 giorni dal ricovero di Gabry Ponte e dalla sua operazione chirurgica al cuore. I fan erano in apprensione, ma finalmente il cantante è tornato sui social per dare personalmente la buona notizia.

Il cantante sta bene, l’operazione andata buon fine ed è tornato anche a lavoro. I fan, felicissimi della notizia, gli hanno comunicato tutto l’affetto possibile. Tanta gioia e sollievo in chi attendeva notizie da giorni.

Gabry Ponte, il 19 gennaio, ha pubblicato una foto sui social spiegando di trovarsi in ospedale per effettuare un’operazione chirurgica al cuore necessaria. Il ragazzo ha confessato di soffrire di una patologia sin da piccolo e che era arrivato il momento di “riparare il suo cuore”.

C’è da dire che il dj ha fatto sapere già qualche giorno dopo l’operazione le sue condizioni di salute. Ma oggi è tornato anche a lavoro. Sulla didascalia della foto pubblicata si può leggere: “Oggi ho aperto il Mac e ho fatto un nuovo pezzo..direi che sono guarito”

I ringraziamenti al dottore che l’ha operato

Gabry Ponte è pieno di gratitudine. Dimesso dall’ospedale ha pubblicato la foto con il primario che ha provveduto alla sua operazione. Nello scatto, seppur con la mascherina, è possibile notare il sorriso e gli occhi pieni di gioia. Le sue parole:

con il prof. Rinaldi, primario di Cardiochirurgia. È lui che mi ha “riparato” il cuore! 🙏🙏 Lui e la sua equipe fanno cose incredibili ogni giorno..non avete idea!! Voglio ringraziare tanto anche gli anestesisti e poi tutti gli altri medici, gli infermieri, gli strumentisti e gli OSS che lavorano qui in reparto.. Oggi mi dimettono, e si conclude ufficialmente un capitolo che definirei senza troppi dubbi ‘la settimana peggiore della mia vita’ 😅 ME NE TORNO A CASA RAGAZZI!! ci sentiamo presto per un sacco di cose belle ❤️